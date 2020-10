Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi privind crima din satul Sadovoe din municipiul Balti. Femeia care fost gasita moarta in propria casa este o batrana de 84 de ani.Potrivit poliției, crima a avut loc sambata, in jurul orei 16:00. Citește și: MOARTE INVALUITA in MISTER la Balți.

- Un barbat din SUA a fost recent pus sub acuzare pentru uciderea in 1974 a unei adolescente din Texas. Arestarea lui vine dupa aproape 50 de ani de la comiterea faptei și a fost posibila datorita avansului tehnologiei, informeaza Hotnews, citand Associated Press și ABC News. Glen McCurley, in varsta…

- O tanara de 18 ani, din satul Frata, comuna Frata, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa și nu a mai revenit acasa. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 20 septembrie 2020, in jurul orei 15.30, LACATUȘ NARCISA-GETA, in varsta de 18 de ani, din satul Frata, comuna …

- Un parinte din comuna Zarand, judetul Arad, a fost amendat de Politie dupa ce a sunat la 112 sa reclame ca fiica sa de 11 ani a fost pusa sa curete toatele la scoala. Judecatorii au anulat amenda, nu pe motive de fond, ci de procedura, informeaza Adevarul. Gheorghe Dudaș, primarul localitații cu 2.780…

- Tatal fetei care a fost reținuta de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce a batut o alta fata de 13 ani, afirma ca ”nu este tocmai in regula sa fie bagat un copil in arest”. Intr-o declarație pentru gorjonline.ro, barbatul spune ca – deși știe ca fiica sa este vinovata – este de parere ca poliția a vrut…

- Fenomenul bullying este din ce in ce mai prezent in Romania. Ultimele evenimente demonstreaza acest lucru, din pacate, cu prisosința. Scenele șocante s-au petrecut in Targu Jiu, unde o adolescenta a fost batuta, iar tot evenimentul s-a petrecut in timp ce un alt adolescent filmeaza aceste scene. Tatal…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa. „Suntem in prezent in masura sa confirmam ca am lansat o…

- Sute de persoane de etnie roma s-au adunat intr-un sat din județul Timiș pentru a participa la priveghiul unei femei. Zeci de persoane au fost sancționate cu 32.000 lei pentru ca nu au purtat masca de protecție, iar cei care au organziat priveghiul au primit o amenda de 10.000 de lei, scrie tion.ro…