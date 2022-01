ŞOC în România: sinucidere în grup! S-au aruncat în Dunăre! Un eveniment socant a avut loc in tara noastra, vineri dupa-amiaza. Doua femei și un barbat, doi soți și mama unuia dintre ei, s-au aruncat vineri in brațul Borcea al Dunarii, la Calarași. Femeile au murit, in timp ce barbatul a fost dus la spital. Apelul la 112 a fost dat de un angajat la […] The post SOC in Romania: sinucidere in grup! S-au aruncat in Dunare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, fiul si nora sa, au ajuns, vineri seara, in apele bratului Borcea, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida din cauza ca nu aveau locuinta si traiau pe strazi. Cei trei au fost scosi din apa, femeia si nora sa, aflate in stop cardio-respirator neputand fi resuscitate. Fiul femeii a fost dus la…

- Doua femei și un barbat, doi soți și mama unuia dintre ei, s-au aruncat vineri in brațul Borcea al Dunarii, la Calarași. Femeile au murit, in timp ce barbatul a fost dus la spital, a informat Digi 24. „La data de 7 ianuarie, ora 15:39, am fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la […] Articolul…

- Tragedie in cursul zilei de vineri. Trei persoane, doua femei și un barbat, au fost scoase din apele inghețate ale brațului Borcea, din Calarași, de pompierii militari, informeaza Antena3 . Doua femei si un barbat au incercat sa se sinucida la Calarași. Apelul la 112 a fost dat de un angajat la salubritate.…

- Trei persoane din Calarași s-au aruncat in Dunare, vineri, pentru a-și pune capat zilelor. Este vorba despre doua femei si un barbat, care fusesera dati afara din case. Echipajele ISU au intervenit rapid, insa au reusit sa salveze doar o singura persoana. In urma cu trei ani au fost dati afara din locuintele…

- Trei adulți din Calarași s-au aruncat, vineri, in apele brațului Borcea al Dunarii. Trecatorii au observat corpurile sinucigașilor plutind deasupra apei, potrivit Antena 3. Doua femei, in varsta de 47 și 77 de ani, au murit. Barbatul, in varsta de 52 de ani, se afla in stare deosebit de grava…

- O gara fluviala din sticla se va construi la Calarasi in urmatorii doi ani, iar pe Dunare vor fi introduse vapoare pana la Silistra. Localnicii nu doar ca se vor putea relaxa pe malul apei, ci vor ajunge rapid si in Bulgaria.

- O cantitate de combustibil a ajuns in apele Dunarii, sambata, la cateva ore de la incident pete negre, de mici dimensiuni, putand fi observate pe luciul apei, din mal in mal, pe o lungime de 15 kilometri.

- Un profesor din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie Cluj-Napoca și-a luat zilele. Acesta s-a aruncat de la etajul 5 al Grand Hotel Italia. Marius Florin Farcaș avea 33 de ani și nu a lasat un bilet de adio prin care sa-și explice gestul. Apelul la 112 a fost inregistrat miercuri dimineața,…