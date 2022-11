Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, in deplasare, echipa Tottenham Hotspur, scor 2-1, in ultimul meci al etapei a 15-a din Premier League, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, spune ca Liverpool ramane principala contracandidata la titlu in Premier League, chiar daca in prezent "cormoranii" se afla pe locul 10 in clasament, la 13 puncte in urma "cetatenilor", care ocupa locul 2, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca se va retrage de la echipa și din fotbal, dupa umilința in fața danezilor de la Silkeborg, asta dupa ce echipa sa a pierdut cu un rușinos 10-0 la general. Becali a spus ca nu mai are ce sa discute cu nimeni din club, nici macar cu Meme Stoica,…

- Arsenal Londra are parte de cel mai bun sezon din ultimii ani și a revenit pe primul loc in Premier League, dupa ce a invins rivala Liverpool, scor 3-2, intr-un meci disputat in etapa a zecea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FC Liverpool a terminat la egalitate, scor 3-3, partida disputata pe teren propriu cu Brighton & Hove Albion, sambata, in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Angliei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernatorul Bancii Angliei a afirmat ca nu este mare lucru de facut pentru a impiedica intrarea Marii Britanii in recesiune. Lira sterlina a ajuns la cel mai scazut nivel fata de dolarul american din 1985 pana in prezent, scrie rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Clubul Bournemouth a anuntat ca l-a demis pe tehnicianul Scott Parker, decizie venita dupa ce in weekend echipa a fost invinsa cu scorul de 9-0 de Liverpool, in Premier League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Casemiro, noul jucator al lui Manchester United, a fost criticat de Graeme Souness, una din legendele lui Liverpool, care considera ca rivala din Premier League a platit o suma exagerata pentru mijlocasul defensiv de 30 de ani, venit de la Real Madrid, informeaza site-ul walfoot.be. Fii la curent…