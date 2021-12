Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a demisionat din partid, fiind urmat de 15 senatori si deputati care recent au parasit grupurile parlamentare ale PNL, in data de 23 noiembrie. Printre demisionari se afla Ionel Danca, fost sef al cancelariei guvernului in perioada guvernului Ludovic Orban si Adrian Oros, fost ministru al Agriculturii. Acesta din […] The post SOC in PNL! Ramane partidul fara oameni? 50 de membri, gata sa-l urmeze pe Orban! first appeared on Ziarul National .