Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Gigantul IKEA si-a anuntat retragerea din Rusia ca urmare a razboiului purtat cu Ucraina. Oamenii au luat cu asalt magazinele, golindu-le. Cozi de mii de persoane s-au format in orasele din Rusia in care gigantul suedez de mobila si bricolaj are deschise magazine. Rafturile s-au golit rapid, iar carucioarele…

- Invazia Kremlinului in Ucraina a trecut printr-un filtru de propaganda la Moscova. Autoritațile par ingrijorate de faptul ca rușii obișnuiți vor fi dezgustați de scenele cu rachete care lovesc Kievul. Astfel ca, au incercat sa indeparteze publicul de acest adevar incomod. Pentru a face acest lucru,…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Peste 700 de persoane care manifestau impotriva invaziei ruse in Ucraina au fost arestate joi la Moscova si Sankt-Petersburg, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. Proteste au avut loc in 40 de orașe din Federația Rusa. Sute de protestatari au fost arestati…

- Rusia a eliberat in procedura rapida 720000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra autoproclamatelor republici Donetsk și Luhansk, anunța Euronews. Ivan Malyuta, un rezident din Donetsk, un oraș din estul Ucrainei controlat de separatiști,…

- Casa Alba a declarat miercuri ca Rusia nu și-a retras trupele de la granița cu Ucraina, ci a adaugat pana la 7.000 de soldați la porțile țarii, sporind temerile cu privire la o invazie condusa de Moscova. „Ieri (marți), rușii au anunțat ca iși retrag trupele de la granița cu Ucraina (…). Știm acum ca…

- Oficiali de la Moscova au negat marti informatiile de presa potrivit carora Moscova a trimis un raspuns scris unei scrisori a Statelor Unite privind criza in centrul careia se afla Ucraina, la o zi dupa ce cele doua tari s-au acuzat reciproc dur in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza The Associated…