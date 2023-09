Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte și Justiție a decis ca Baza Cutezatorii sa revina statului roman. Dupa un proces care a durat mai mulți ani, patrimoniu trebuie eliberat de catre Fundația Dinu Pescariu, iar imobilul sa intre in posesia Ministerului Educației. Și cum lucrul acesta nu s-a intimplat lucrurile au luat calea…

- Primul pacient roman tratat in strainatate, dupa exploziile de la Crevedia, a revenit in țara, in noaptea de marți spre miercuri. In tot acest timp, alți 11 pacienți cu arsuri sunt tratați in unitați medicale din afara țarii. E vorba despre un tanar pompier din București. Are 28 de ani și s-a intors…

- Duduianu Florin era urmarit de Poliția Romana pentru mai multe fapte de șantaj, talharie impotriva unor cantareți de manele și fusese emis un mandat de arestare preventiva pe numele sau inca din anul 2020. El se aflat pe lista „Most wanted” a Politiei Romane. „In data de 8 august, Politia Romana a fost…

- "Mircea", "Dobrogea", "Bucuresti", "Neptun" In doar sase ani intrase deja in corpul ofiterilor cu grade superioare. O performanta greu de egalat, daca pe deplin meritata.Intr un anume fel, ascensiunea viitorului comandant de cursa lunga compensa nesansa inceputului de cariera din vremurile de restriste…