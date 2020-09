Șoc în lumea mondenă! Adelina Pestrițu, testată pozitiv cu COVID-19: 'Îmi este teamă' / VIDEO Șoc in lumea mondena! Adelina Pestrițu a fost testata pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut de vedeta pe o rețea de socializare. Ea a povestit ca a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19. Ulterior, au fost testați și membri ai familiei ei, soțul acesteia find negativ. Cu ochii in lacrimi, Adelina Pestrițu a spus ca ii este teama pentru ea și pentru familia ei, insa a dat și un indemn la purtarea maștii de protecție. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Una dintre jucatoarele care urmau sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia care va incepe luni se va desfasura conform planificarii. Anunțul a fost facut de catre Reuters. Bulgaroaica Viktoriya Tomova, aflata pe locul 130 in ierarhia WTA, ar fi tenismena…

- ​O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia, care va incepe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sambata WTA, scrie Reuters.WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea a fost izolata, iar…

- ​O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, însa competitia, care va începe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sâmbata WTA, scrie Reuters.WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea…

- O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia, care va incepe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sambata WTA, scrie Reuters. WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea a fost izolata, iar…

- Scene dramatice la Palermo, inaintea primului turneu WTA de la reluarea sezonului. Regulile sanitare sunt extrem de stricte in plina pandemie de coronavirus. Rosalie van der Hoek, jucatoare care evolueaza in proba de dublu, a trait momente cumplite in Sicilia. Olandeza a izbucnit in lacrimi in momentul…

- Sirbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Novak Djokovic este cel de-al patrulea sportiv care a participat la Adria Tour testat pozitiv la COVID-19, transmite digi24.ro. Pe rind, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marko Paniki…

- Focar de COVID-19 la Primaria municipiului Balti. Aproape 40 de angajati au fost testati pozitiv la noul coronavirus, printre care si viceprimarul Ghenadie Șmulschii. Anuntul a fost facut de primarul Renato Usatii, intr-un live pe facebook.

- Sotia presedintelui ucrainean, Olena Zelenska, a anuntat vineri ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus. Anunțul vine la o zi dupa numarul record de cazuri noi de infectare raportat de tara sa, pe fondul relaxarii masurilor antiepidemice, transmite AFP.