Grea este viața atunci cand canți pentru cele mai mari nume din lumea interlopa! Dupa episodul deja celebru in urma caruia Florin Salam s-a ales cu un pumn in fața, chiar in timp ce canta la o nunta, iata ca istoria se repeta. De data asta, este vorba despre Tzanca Uraganul, care a fost protagonistul unei scene aproape identice.