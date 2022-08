Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Costas, primul director non-francez al Institutului Francez din Romania, va fi inmormantata marti, 2 august, la casa parinteasca din Bedeciu, Cluj, transmite familia. Colegii de serviciu au anuntat ca tanara a fost rapusa de o boala nemiloasa la doar 36 de ani.

- Femeile nu si-au dorit niciodata sa arate bine de dragul barbatilor, ci de frica barbatilor. Pentru ca, fiind tratate de barbati ca niste obiecte, ca o marfa, trebuiau sa fie vandabile, sa poata fi tranzactionate, fie si simbolic, prin imaginea pe care i-o transfera barbatului care o detine, la un pret…

- Noul presedinte ales al USR, Catalin Drula, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre alegerile din 2024 ca isi doreste ca USR sa aiba un rezultat cat mai bun, care sa le permita sa dea premierul Romaniei si sa castige si presedintia Romaniei. Intrebat despre plecarile din…

- * In 2040, numarul romanilor de peste 65 de ani va fi mai mare decat al celor sub 24 de ani * Romania- exportator de forta de munca si echilibru social in UE Ieri, Asociatia CFA Romania a lansat studiul despre imbatranirea populatiei si consecintele economice ale acestui fenomen, considerand ca problematica…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa compensarea de 50 de bani pe litru decisa in coalitia de guvernare. De la Palatul Victoria, asa se vede viata pe care o indura soferii. Pret carburanti: 8.63 lei/L – 9.19 lei/L, cei mai ieftini In realitate, preturile…

- La noi discutia publica despre aceste lucruri e aproape zero. Elitele noastre, asa-zisa clasa de mijloc, massmedia, influencerii si aproape toti cei care au un cuvant de spus sau care au acces la decizii, nici nu vor sa auda de asa ceva. Pentru ei, orice discutie despre reducerea inegalitatilor e etichetata…

- Asociatia de turism montan „Via-Retezat”, impreuna cu Asociatia de turism „Floare de Colt” Brasov, sub egida Federatiei Romane de Turism Sportiv (FRTS) si a Stafetei Muntilor, va invita sa participati la Trofeul „Via-Retezat”, editia a III-a, in data 1-3 iulie 2022 in Statiunea Rausor, din Muntii…

- Damian Draghici, unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, nu a avut deloc o viața ușoara. Pana sa devina celebru, el a recunoscut ca a cerșit in Grecia pentru a putea sa supraviețuiasca. In 1989, Damian Draghici a ajuns in Grecia și a marturisit ca a cerșit pentru a face bani. El canta la…