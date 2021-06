Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola investigheaza moartea unui barbat de 39 de ani al carui cadavru a fost gasit in interiorul unei statui care reprezinta un dinozaur. Autoritațile au fost alertate simbata, dupa ce un tata și fiul sau au simțit un miros specific raspidit de statuia realizata din papier-miche (un fel de…

- Politistii din Buzau ancheteaza moartea unei femei de 40 de ani, infirmiera la sectia ATI din Spitalul Judetean. Fusese data disparuta de familie iar o zi mai tarziu a fost gasita fara suflare in autoturismul personal, intr-o zona necirculata a Buzaului.

- Politia a deschis o anchet dupa ce, joi seara, a fost descoperit cadavrul unui barbat in albia raului Buzau. Trupul a fost adus din amonte, fiind vazut de un trecator, care a sunat imediat la 112. Nu sunt indicii cu privire la identitatea lui.

- Polițiștii Postului Poliție Transporturi Feroviare Caransebeș au fost sesizați asupra faptului ca in stația CFR Zagujeni o persoana a fost surprinsa și accidentata de tren. Se pare ca barbatul facea parte dintr-un grup de șase persoane.Victima, au stabilit oamenii legii, avea 28 de ani, era din Afganistan,…

- Un barbat de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat, luni seara, de echipele de cautare, primele indicii aratand ca acesta ar fi fost atacat de un urs, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul…

- Un sofer implicat intr-un accident rutier produs in judetul Prahova si care a fost depistat cu o alcoolemie de peste unu la mie in aerul expirat a murit in sediul politiei, unde fusese condus pentru realizarea verificarilor si incheierea documentelor necesare, relateaza News.ro . Imediat dupa accident,…

- Barbatul avea 67 de ani și fusese implicat intr-un accident cu patru autoturisme produs in comuna Valea Calugareasca. El fusese adus la sediul poliției pentru a fi audiat, intrucat erau sub influența alcoolului la momentul accidentului. Inainte sa fie interogat, barbatului i s-a facut rau și a decedat,…

- Accidentul, in care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc joi, pe DN 1B, in comuna Valea Calugareasca. In urma testarii s-a stabilit ca șoferul, barbatul de 67 de ani, avea o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acesta a fost transportat la spital și externat in aceeași zi.…