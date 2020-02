Khaled Bichara era un lider innascut, in 2003 el fiind ales Cel Mai Bun Tanar Manager al Anului, de Bussines Today Egipt. A detinut pozitii cheie in multe companii importante si a avut un rol esential in fuziunea de 6,6 miliarde de dolari dintre VimpelCom si Wind Telecom S.p.A.

Nascut pe 27 iulie 1071, Khaled Bichara a absolvit in 1993 Universitatea Americana din Cairo, cu specializarea principala in stiinta computerelor si secundara in administrarea afacerilor. A urmat apoi o serie de cursuri post-universitare, intre care si un program pentru cresterea companiilor, la Stanford University.…