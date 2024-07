Pilotul Mercedes George Russell a fost eliminat din competiție și a pierdut astfel victoria in Marele Premiu al Belgiei, desfașurat duminica, dupa ce s-a descoperit ca monopostul sau avea o greutate sub limita. Lewis Hamilton, coechipierul lui Russell, a devenit astfel noul caștigator, conform informațiilor furnizate de Reuters. In mod inițial, mașina a fost considerata […] The post Șoc in Formula 1: Caștigatorul Marelui Premiu al Belgiei a fost descalificat! appeared first on Puterea.ro .