Premierul maghiar Viktor Orban a facut un anunț incredibil in discursul de Anul Nou adresat cetațenilor care va zgudui intreaga Europa și nu numai. Viktor Orban s-a plans ca Ungaria a fost atrasa in comunitatea europeana prin inșelaciune, iar promisiunile care i-au fost facute de la Bruxelles nu au fost indeplinite. „Noi faceam parte dintr-o familie europeana și s-a dovedit a fi o familie L/GBT, in care in loc de tata și mama parinți sunt impusi copilului numarati ca intr-un lagar de concentrare (parinte 1 și 2). Națiunea maghiara nu a fost niciodata de acord cu sodomia, așa ca eu și Bruxelles…