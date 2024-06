Șoc în Coreea de Sud: Robot funcționar găsit inert, posibilă sinucidere Autoritațile din Coreea de Sud sunt in alerta, dupa ce un robot, care era angajat ca functionar municipal s-ar fi „sinucis”, aruncandu-se din capatul unor scari dintr-o cladire publica. Primaria locala a deschis o ancheta pentru a cerceta cauzele acestei cazaturi. Robotul lucra in primarie de aproape un an, timp in care ii ajuta pe […] The post Șoc in Coreea de Sud: Robot funcționar gasit inert, posibila sinucidere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un robot angajat ca functionar municipal Coreea de Sud s-ar fi „sinucis”, aruncandu-se din capatul unor scari dintr-o cladire publica. Primaria locala a deschis o ancheta pentru a cerceta cauzele acestei cazaturi.

- Din acest an, turiștii care merg la Neptun, Jupiter, Venus sau 2 Mai vor avea parte de plaje mai extinse ca pana acum. Autoritațile au in plan sa largeasca plajele, inclusiv pe cea din Neptun, pana in toamna. Extinderea plajei din Neptun pe timpul verii In multe dintre stațiunile de pe litoral, marea…

- Primaria municipiului Bacau a anunțat ca un segment din strada Nicu Enea a fost transformat in strada cu sens unic. Porțiunea vizata incepe de la Bulevardul Unirii și se intinde pana la intersecția cu strazile 1 Mai și Cezar Bolliac, avand acum circulație doar pe un singur sens. Autoritațile locale…

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri seara in Coreea de Nord pentru o vizita in cadrul careia ar putea semna un acord de parteneriat strategic intre Moscova și Phenian, perceput de Occident ca o amenințare. „Vladimir Putin a aterizat in Phenian, capitala Coreei de Nord”, a anuntat presedintia…

- Din cauza natalitații extrem de scazute, Coreea de Sud intenționeaza sa creeze un minister special care se va ocupa de aceasta problema. Autoritațile sint pregatite sa „mobilizeze toate capacitațile statului in aceasta direcție”, a declarat președintele Republicii, Yun Seok-youl, potrivit Yonhap și…

- Primaria Municipiului București are in administrare 19 parcuri și o suprafața nedeterminata de spații verzi. Inca de la preluarea mandatului de catre Nicușor Dan, lucrarile de intreținere, amenajare și modernizare s-au facut doar in caz de urgența și necesitate, fara o planificare in prealabil. Bucureștenii…

- Presedintele Klaus Iohannis, care se afla intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, a comentat in stilul caracteristic decizia Coaliției de guvernare PSD-PNL de a stabili doi candidati pentru alegerile locale din Bucuresti. Președintele Iohannis a declarat ca nu se poate vorbi de un succes al coalitiei,…

- Loturi de sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson au fost retrase, deoarece s-a depistat in conținutul acestuia un compus chimic, dietilen glicol, la un nivel ridicat, cu efecte periculoase, inclusiv de deces. Autoritatile de reglementare farmaceutice din Nigeria si Kenya au luat masuri drastice…