Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica in Italia, intre doi romani, cuplu, care in urma unor scandaluri și violențe au fost la un pas de tragedie. Femeia in varsta de 40 de ani nu a mai suportat bataile concubinului și i-a bagat un cuțit in abdomen.

- O femeie românca în vârsta de 46 de ani, a murit marți dimineața dupa ce i-a luat foc apartamentul din regiunea Alto Adige, Italia, iar alte șase persoane ranite au fost transportate la spital.

- O romanca a murit intr-un incendiu in Italia. Apartamentul in care locuia femeie, situat in localitatea Brunico din regiunea Alto Adige, a ars in totalitate. Alte 6 persoane ranite sau intoxicate cu fum au fost transportate la spital, citeaza Rotalianul.com presa locala. Marți dimineața, in jurul orei…

- Ion Dinculeasa este un barbat originar din Gorj, care a devenit erou in Italia, dupa ce a salvat de la inec o femeie Publicația Corriere della Serra a scris cum romanul s-a aruncat joi in apele raului...

- O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga "Allah Akbar!", a anuntat procurorul din Toulon, relateaza...

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul La Seyne-sur-Mer. Martorii au declarat ca femeia a atacat un client si un angajat. Ea ar fi fost imbracata in negru si purta un val in momentul atacului, strigand „Allahu Akbar", „Dumnezeu este mare" in araba,…