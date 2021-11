Oamenii de stiinta au reusit sa ajunga la o concluzie oficiala privind vaccinurile pe baza de ARN mesager. Din pacate, vestile sunt proaste. Aceste seruri impotriva Covid-19 cresc riscul de miocardita si pericardita, insa acesta este rar si nu afecteaza beneficiul vaccinarii, a indicat luni un amplu studiu francez. Studiul a fost facut pe persoane […] The post SOC! E oficial: reactii adverse letale, in urma vaccinurilor pe baza de ARN mesager! first appeared on Ziarul National .