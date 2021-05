Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grecu a povestit in podcastul lui Mihai Bobonete „experiența COVID”. El s-a imbolnavit in ianuarie, la mijlocul lunii a ajuns la Institutul „Matei Balș” din Capitala și era acolo cand a avut loc incendiul in care au murit cinci persoane. Actorul de 61 de ani a stat in spital trei saptamani și a…

- Evoluția epidemiei COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent. „Imbunatațirea este evidenta”, spune doctorul Adrian Marinescu, de la spitalul Matei Balș din București. Dr. Octavian Jurma atrage atenția asupra pericolului tulpinii indiene și critica numarul scazut de teste, in timp ce doctorul Beatrice…

- Un incident a avut loc, miercuri, in Capitala. O femeie și-a agresat mama dupa care a incercat sa dea foc apartamentului in care locuiau. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in București. O femeie in varsta de 44 de ani și-ar fi agresat mama in varsta de 61 de ani. Ulterior, femeia ar fi incendiat…

- Valul al treilea a venit nu doar cu un numar ridicat de infectari, dar și cu o imbolnavire masiva in randul copiilor. Situația nu pare a fi una buna avand in vedere ca nu exista inca niciun vaccin pentru cei mici. In tot mai multe spitale de pediatrie nu mai sunt paturi libere la ATI pe sectiile pentru…

- Marți vor fi ridicate de la Spitalul Piatra Neamț mai multe inscrisuri care țin de lucrarile efectuate in unitatea medicala.„In opinia mea se vor ridica inscrisuri ce țin de lucrarile efectuate in spital pentru a le compara incrucișat, asta dupa audierile de vineri care par sa fi scos la lumina o lipsa…