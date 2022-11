Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca fostul senator PSD Niculae Badalau sa fie arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a oferit mita 170.000 de euro unui primar din judetul Giurgiu,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca fostul senator PSD Niculae Badalau sa fie arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a oferit mita 170.000 de euro unui primar din judetul Giurgiu,…

- DNA: „Primarii se temeau ca, daca nu accepta cedarea lucrarilor catre firmele indicate de el, vor fi controlați de Curtea de Conturi”. Curtea de Apel București a emis luni un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele baronului PSD de Giurgiu. Vicepreședintele Autoritații de Audit din cadrul Curții…

- PSD ii solicita lui Niculae Badalau sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA pentru 24 de ore intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala…

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Autoritații de Audit, dupa retinerea acestuia de catre DNA. Si PSD i-a cerut luni lui Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului…

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Autoritații de Audit, dupa retinerea acestuia de catre DNA. Si PSD i-a cerut luni lui Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei, va fi prezentat azi judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. El este acuzat de dare…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…