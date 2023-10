Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a vazut vizita 'primului lider mondial' in Israel - comentariu„Marcel Ciolacu este primul lider mondial care viziteaza Israelul de la inceputul razboiului cu Hamas, care a inceput atunci cand gruparea terorista din Gaza a efectuat un atac transfrontalier, ucigand cel puțin 1.300 de persoane,…

- Dupa intrevederea dintre premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și omologul sau Israelian, Benjamin Netanyahu, cei doi au facut declarații comune privind situația din Israel și Fașia Gaza. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit astazi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cu reprezentanții…

- „Nu exista zboruri umanitare. Nu putem transforma Romania și companiile romanești in Crucea Roșie. In funcție de cei care s-au deplasat și au fost repatriați, in funcție de veniturile lor, statul roman, la anumite persoane vulnerabile, in ceea ce privește veniturile, va inapoia banii. Mai mult, am vazut…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) l-a acuzat pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de ipocrizie și minciuna dupa ce deputații PSD din conducerea Camerei Deputaților nu au fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a ședinței de plen din aceasta saptamana a proiectelor de lege care vin sa interzica…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca nu are nicio problema cu "amenintarile din industria pacanelelor, reiterand faptul ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania, iar legea aflata in Parlament prin care sunt scoase…

- Premierul Romaniei a dat exemplul companiilor care se ocupa cu jocurile de noroc avand sediul in Transnistria. Anunțul lui Marcel Ciolacu vine in contextul in care in ultimele zile a vorbit de presiuni din parte industriei jocurilor de noroc.

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, vrea sa elimine salile de jocuri de noroc din toate orașele țarii, potrivit ultimelor declarații facute dupa ședința PSD de sambata. „Avem și o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: celebrele pacanele sa fie eliminate…

- Cum o mare parte dintre funcționarii de la Finanțe și Trezorerie protesteaza și vineri, intrebarea care este pe buzele tuturor, acum, este legata de plata lefurilor catre bugetari, in contextul zilelor libere de Sfanta Maria. Spre surpriza tuturor, am aflat ca banii au fost virați, și inca de joi, la…