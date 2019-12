Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun este așteptat de fiecare dintre noi pentru ca, nu-i așa, nu incetam sa fim copii, indiferent de varsta. Anul acesta, Clubul Aria Canto a dorit sa colinde turdenii de pretutindeni,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cantareața Andreea Antonescu, componenta a celebrei trupe Andre, care recent s-a reunit, a picat victima hoților chiar de Craciun. Mașina acesteia a fost sparta chiar in fața casei sale și hoții i-au sustras o geanta cu haine, un laptop, dar și cadourile pe care i le cumparase de Craciun fiicei sale.…

- Greva transportatorilor din Franta continua chiar si in ajunul Craciunului. Protestatarii sustin ca nu vor ceda nici de sarbatori, desi au fost rugati de presedintele Emmanuel Macron sa faca o pauza in aceasta perioada.

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, cantareața a decis sa mearga in vizita la Centrul Medico Social din Ocna Mureș, pentru a aduce o raza de lumina pe fețele bunicilor ce sunt ingrijiți aici! Cu dorința de a aduce in mijlocul bunicilor spiritul Craciunului, artista marturisește: “ Pentru fiecare…

- Programul magazinelor Carrefour de sarbatori difera de la o locatie la alta, majoritatea fiind inchise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, dar au program prelungit in celelalte zile pentru ca clientii sa isi termine cumparaturile. Carrefour Baneasa In perioada 1-23 decembrie, Carrefour…

- Intre 1 si 21 decembrie, magazinul online cu mobilier si decoratiuni Bonami impreuna cu Asociatia Touched Romania organizeaza o campanie dedicata strangerii de fonduri pentru copiii ce provin din familii monoparentale, cu mame singure, aflate in situatii financiare precare. Campania poate fi accesata…

- Fie ca sarbatoarea Craciunului sa va umple sufletul de bucurie, sa va aduca pace si liniste in suflet, iar lumina lui minunata sa va lumineze in continuare pasii in viata. Craciun Fericit! La multi ani! Constantin Balea, primar Oarja

- S-a dat startul distracției pe gheața. Locuitorii orașului Mioveni au așteptat deschiderea patinoarului din Centrul Civic, iar cum vremea a fost suficient de rece, mulți și-au petrecut 1 Decembrie pe patine. Patinoarul va funcționa gratuit, in intervalul orar 10.00 – 15.00, iar pentru o ora, in limita…