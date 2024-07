Ultimele zvonuri spun ca De Bruyne ar fi ajuns la un acord asupra tuturor condițiilor de transfer la Al-Ittihad. Dupa aproape un deceniu petrecut la Etihad, contractul actual al mijlocașului belgian cu City urmeaza sa expire la sfarșitul sezonului 2024-2025. Mail Sport a raportat in februarie ca De Bruyne fusese desemnat drept o ținta principala […] The post ȘOC: De Bruyne, acord cu Al-Ittihad! first appeared on Ziarul National .