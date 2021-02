Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka (23 de ani, 3 WTA) a facut inca un pas important spre trofeul de la Australian Open. Cota niponei pentru al patrulea titlu de Grand Slam este in acest moment 2,50. Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de finala de la Australian…

- Romanca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, dupa un meci din trei seturi, in care pe primul l-a pierdut, iar pe celelalte doua le-a caștigat. Simona a invins-o pe jucatoarea poloneza Iga Swiatek in optimi, iar evoluția scorului e aratata de cele trei seturi – 3-6,…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek, cu 3-6, 6-1, 6-4, duminica, la Melbourne.

- Simona Halep a trecut in sferturile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o in optimi pe Iga Swiatek, cu 3-6, 6-1, 6-4. Acum, Halep va juca in sferturi cu fostul numar 1 mondial, Serena Williams. Romanca, fosta finalista in 2018 la Australian Open, a intalnit-o duminica dimineața, in optimile…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, dupa 3-6, 6-1, 6-4 cu Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA). Simona Halep și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de la Australian Open, intr-un meci care va avea loc pe 16 februarie, organizatorii…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) se infrunta duminica dimineața, in jurul orei 10:00, in optimile de finala de la Australian Open 2021. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. Cum s-a calificat Simona Halep in optimile de…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-2…