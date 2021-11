Marilia Mendonca, in varsta de 26 de ani, una dintre cantaretele cele mai iubite din Brazilia, a murit vineri intr-un accident de avion produs in statul brazilian Minas Gerais. Din nefericire, tragedia a fost una de proportii. Producatorul cantaretei, unchiul ei, pilotul si copilotul avionului au murit, de asemenea, in momentul prabusirii avionului privat de […] The post SOC! A murit una dintre cele mai iubite cantarete: s-a PRABUSIT cu avionul! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .