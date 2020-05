Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Academica din Romania - SAR - someaza 20 de primarii din județul Timiș sa respecte legea și sa ofere informațiile solicitate, in condițiile in care aceste informații ar trebui sa fie publice. In baza acestor date, SAR ar trebui sa intocmeasca un raport privind finanțarea invațamantului la…

- Asociatia Oraselor din Romania a organizat o dezbaterea online la care au participat peste 30 de primari membri AOR, impreuna cu ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie.Dezbaterea cu ministrul Anisie a avut la baza lista cu masurile de prevenire si protectie pe perioada desfasurarii activitatilor…

- CEZ doneaza echipamente medicale si hrana pentru sprijinirea personalului medical din spitale si persoanelor varstnice din judetele Caras-Severin, Constanta, Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea, potrivit unui comunicat de presa.

- Romania a interzis toate exporturile de cereale, ulei si tot ce tine de panificatie pe durata pandemiei. Prevederea este cuprinsa in ordonanta militara numarul 8, care a fost prezentata in miez de noapte de ministrul de interne Marcel Vela, potrivit Antena3.

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania atrage atenția marți asupra situației extrem de grave a donarii de sange. In prezent, donarea de sange a scazut semnificativ, iar scaderea va deveni dramatica in condițiile noilor restricții de circulație.”Nu știm daca aceasta…

- Epidemia de coronavirus aduce schimbari in toate domeniile. Dupa ce s-a decis inchiderea scolilor si a gradinitelor, pentru a proteja copiii, iata ca, se vrea reducerea prezentei si in cadrul instantelor. Cu cat mai multe termene de judecata in lipsa, cu atat mai bine!

- Coronavirusul ar putea strica sarbatorile de Paste! Autoritatile cer romanilor care traiesc afara, in special in zonele de risc, sa nu revina in tara. Risca sa intre in carantina la spital sau sa ramana in izolare 14 zile. Si slujbele de la biserica ar putea fi anulate!

- In tot acest timp, ministrul Sanatații declara ca situația virusului este sub control. Deși, tot Victor Costache admitea zilele trecute ca mai multe persoane au intrat in țara fara sa fie controlate. Imaginile au fost surprinse in fața hotelului din Slatina unde cei șase chinezi sunt izolați timp de…