- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat marti NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Administratia presedintelui Joe…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…

- Intre patru și zece drone kamikaze au fost reperate inainte de a exploda sau de a fi interceptate și doborate. Rețelele ruse de socializare sunt inundate cu filmari in care mai multe drone par a survola Moscova, potrivit biziday.In altele sunt vizibile explozii și, potrivit unor informații, neconfirmate…

- Ministerul rus de Externe sustine ca detine informatii privind concentrarea formatiunilor militare ucrainene in apropiere de regiunea transnistreana a R.Moldova si ameninta ca va reactiona „adecvat" in cazul in care fortele ucrainene vor pune la cale o „provocare". Afirmatiile au fost facute de catre…

- Pavel Gubarev a vorbit, astfel, intr-o postare pe canalul de Telegram, despre riscul tradarii de catre Kremlin și a "cincea coloana" din interiorul Federației Ruse, care ar putea intra in negocieri de pace cu Ucraina, relateaza Ziare.com.In postarea menționata, Gubarev a amenințat chiar Kremlinul cu…

- Seful Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat marti Ucraina si Occidentul ca incearca sa ii incite pe rusi la sabotaj si rebeliune armata pe fondul ofensivei din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Serviciile de securitate ucrainene si sefii lor occidentali…

- Fortele ruse si ucrainene sunt prinse in "cea mai intensa faza" a bataliei pentru controlul Bahmut, in care ambele parti sunt prinse intr-un blocaj istovitor, in conditiile in care Moscova se straduieste de luni de zile sa captureze orasul, dupa ce nu a reusit sa obtina castiguri majore in alte parti,…