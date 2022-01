Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Alba Iulia este in așteptarea unei soluții salvatoare pentru a se evita acutizarea crizei financiare in care se zbate clubul de mai bine de un an de zile. Consecința acestor probleme pecuniare majore – iernarea pe ultima poziție a ierarhiei Seriei a IX-a a Ligii a 3-a, cu un lot “subțire” valoric…

- Unirea Alba Iulia, inca in incertitudine: negocieri cu investitori privați | Strategia fotbalistica, in “stand by” Unirea Alba Iulia, varianta inceputului lui 2022: in așteptarea unei soluții salvatoare pentru a se evita acutizarea crizei financiare in care se zbate clubul de mai bine de un an. Consecința…

- Unirea Alba Iulia, ultima in Seria a 9-a a Ligii a 3-a | Mihai Dascalescu: “A fost un tur dezamagitor pentru Unirea Alba Iulia” Unirea Alba Iulia a invins pe “Cetate” in ultima etapa a eșalonului terț pe Sticla Arieșul Turda (singura victorie interna a sezonului), dar ierneaza in postura rușinoasa de…

- Antrenorul Valentin Sinescu, mandat incheiat la carma Unirii Alba Iulia! Dupa toate indiciile, mandatul antrenorului Valentin Sinescu la carma gruparii din Cetatea Marii Uniri s-a incheiat la finele ultima rundei a eșalonului terț. Unirea Alba Iulia a invins in jocul ce a tras cortina peste anului 2021,…

- Mult așteptata implicare a Primariei la formația AFC Unirea 1924 Alba Iulia, ce activeaza in Liga a 3-a, se va produce abia in cursul anului viitor, daca și dupa ce se vor regla toate aspectele de natura juridica determinate de un asemenea demers. Formația din Cetatea Marii Uniri traverseaza momente…

- Implicarea Primariei municipiului Alba Iulia la divizionara terța AFC Unirea 1924 Alba Iulia, doar din 2022! Mult așteptata implicare a Primariei municipiului Alba Iulia la formația AFC Unirea 1924 Alba Iulia, ce activeaza in Liga a 3-a, se va produce abia in cursul anului viitor, daca și dupa ce se…

- Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni, pe “Cetate”, Vineri, ora 15.00, in prima etapa a returului Duelul Unirilor din Seria a 9-a a eșalonului terț, meci care conteaza pentru prima etapa a returului, programat vineri, 29 octombrie, de la ora 15.00, pe “Cetate”, reprezinta o misiune dificila pentru gruparea…

- Sambata, ora 15.00, Unirea Alba Iulia – Avantul Reghin | “Lanterna roșie” vrea primele puncte pe “Cetate” Aflata intr-o situație disperata in clasament, cu o singura partida adjudecata din 8 și 3 infrangeri la rand (runda anterioara 1-3 la Ocna Mureș), Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie” a Seriei a…