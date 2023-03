Xi Jinping l-a numit pe Vladimir Putin cel mai bun prieten al sau. Dar acum liderul rus are nevoie urgenta de ajutor din partea Chinei. Armata lui Putin este impotmolita in Ucraina și ramane fara muniție. Ar trebui ca Xi sa dovedeasca faptul ca este intr-adevar un prieten, furnizand arme Rusiei? Decizia Chinei va spune […] The post Soarta Ucrainei, in mainile Chinei? Confruntarea directa cu America! first appeared on Ziarul National .