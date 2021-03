Soarta Teatrului Vechi din Arad, decisă mâine. Primarul l-ar vrea gratis Soarta cladirii Teatrului Vechi din Arad nu a fost definitiv tranșata la ședința de consiliu extraordinara de la finalul saptamanii trecute, cand proiectul de hotarare inițiat de primarul Calin Bibarț referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea acesteia a fost respins, caci potrivit legii, in urma notificarii primite de la proprietarii cladirii, […] Articolul Soarta Teatrului Vechi din Arad, decisa maine. Primarul l-ar vrea gratis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

