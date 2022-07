Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping sunt așteptați sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu planificarea, pe fondul unor noi tensiuni legate de Taiwan și de invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…

- Presedintele american Joe Biden a sosit in Germania sambata seara pentru a participa la un summit G7, unde urmeaza sa discute cu aliatii sai cu privire la un un front unit in fata Rusiei si la situatia economiei globale, informeaza Agerpres , care preia AFP. Joe Biden a aterizat la Munchen, sudul Germaniei,…

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Razboiul brutal al Rusiei in Ucraina a impins Taiwanul sa se confrunte cu spectrul unui atac neasteptat din partea vecinului mai numeros si mai puternic, China. Invazia a rusa a conferit o noua greutate viziunii autoritariste a presedintelui Xi Jinping care de mult timp pretinde unificarea cu insula…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…

- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni luni, in sesiune extraordinara, pentru a decide o serie de actiuni in contextul in care Rusia a oprit alimentarea cu gaze a Poloniei si Bulgariei. „Ca urmare a opririi livrarilor de gaz rus in Polonia si Bulgaria, tarile europene…