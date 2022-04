Reprezentantii Asociatiei „Milioane de Prieteni” reușeau cu o luna in urma sa o aduca pe ursoaica Mașa, din Ucraina in Romania. Fosta vedeta de circ, Mașa a murit insa la numai doua saptamani dupa ce a ajuns in Sanctuarul de la Zarnesti, in urma unei comotii cerebrale. Acum alti doi „refugiati” vor ajunge in sanctuarul de la Zarnesti. De aceasta data este vorba despre ursul Barik, un mascul de 15 ani, de 600 de kilograme captiv de cand s-a nascut, si de lupoaica Elza, o femela in varsta de 3 ani. Convoiul cu cele doua necuvantatoare a plecat din Ucraina, de la Cernauti, si se indreapta spre Zarnesti,…