- China sprijina continuarea discuțiilor de pace intre Rusia și Ucraina pentru a pune capat conflictului cat mai curand posibil. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a comentat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca militanții și militarii ucraineni…

- Rezistența la Azovstal a ajuns la sfarșit și soarta a sute de militari ucraineni este sub semnul intrebarii. Cei care s-au predat și au fost transferați pe teritoriul controlat de ruși risca sa fie judecați și executați. In oțelarie inca mai sunt oameni. Kievul nu vorbește despre numarul exact al acestora,…

- Evacuarea luptatorilor ucraineni din ultimul lor bastion din Mariupol marcheaza probabil sfarșitul bataliei mortale care a ținut luni de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Dificultatile de comanda si control, precum si performanta slabita a fortelor ruse in razboiul provocat in Ucraina a atras numerosi comandanti rusi pe campul de lupta, a anuntat Ministerul britanic al Apararii in ultimul sau raport zilnic. Se estimeaza ca cel putin sapte generali rusi au fost ucisi…

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- ''Evacuarea civililor din Azovstal a inceput. Un prim grup de circa 100 de persoane se indreapta spre teritoriul controlat (de Ucraina). Maine ii vom primi la Zaporojie'', a scris pe Twitter presedintele ucrainean.Comitetul International al Crucii Rotii a confirmat de asemenea ca operatiunea de evacuare…

- Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toti cei blocati in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, transmite dpa. ‘Presedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca si o pot face in orice directie, militarii trebuie sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.