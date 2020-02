Soarta inspectorului Gabriela Micu in ISJ Constanta, decisa azi la Curtea de Apel

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului trecut, Curtea de Apel Cluj i-a condamnat la inchisoare pe ”promotorii” etnobotanicelor introduse in Cluj. Un singur inculpat din dosar a fost achitat, dupa ce a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa. Aceasta situația a creat o divergența intre Parchet și instanțe, Tribunalul…

- Magistratii Curtii de Apel Galati au decis, luni, suspendarea cauzelor pe termen nelimitat, acuzand lipsa de reactia a autoritatilor in legatura cu retragerea proiectului care vizeaza eliminarea pensiilor de serviciu potrivit news.ro.”Avand in vedere lipsa de reactie a autoritatilor pana la…

- Șoc și groaza, exact acum un an, intr-o localitate din județul Timiș, unde un individ a intrat peste o familie in casa, taind ușa cu drujba. S-a intamplat la Sanandrei, unde agresorul, un barbat de 32 de ani a intrat in casa peste o familie, tata, doi baieți și o fata. Tinerii au reușit sa fuga, dar…

- O noua infatisare in procesul in care fosta inspectoare Gabriela Micu a dat in judecata Inspectoratul Scolar Judetean Constanta este programata sa se desfasoare astazi la Tribunalul Constanta. Intre timp, la Curtea de Apel inca nu s a stabilit primul termen in judecarea recursului declarat de ISJ impotriva…

- Magistrații Curții de Apel Chișinu vor examina peste o luna, la data de 29 ianuarie 2020, recursul emis de noul director al Penitenciarului nr.13, Tudor Moraru, prin care a cerut suspendarea hotararii de eliberare condiționata a lui Vlad Filat, emisa de Judecatoria Ciocana.

- Trimis in judecata de procurorii DIICOT Constanta pentru savarsirea infractiunii de detinere, fara drept, de droguri de risc, pentru consum propriu, un tanar in varsta de 30 de ani, din judetul Arges, a fost condamnat. In prima instanta, Tribunalul Constanta a dispus condamnarea inculpatului la patru…

- Arbitrajul comercial poate fi o alternativa la procesele de lunga durata care se desfasoara in instanta. Putine firme cunosc procedura arbitrajului sau nu au incredere sa apeleze la „micile tribunale arbitrale“ care functioneaza pe langa Camerele de Comert. Fie din necunoastere, fie din lipsa de incredere…

- Magistrații Curții de Apel Cluj au motivat sentința de condamnare a celor trei criminali din Aluniș, pronunțata in luna octombrie. In apel, cei trei criminali au cerut clemența, in sensul aplicarii unor pedepse mai mici, in condițiile in care ei și-au recunoscut faptele și au și copii minori in intreținere.…