- Deputatul PNL de Alba ,Florin Roman, a sustinut, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca motiunea ar fi insotita de peste 30 de semnaturi scanate, copiate din tabele si cu suspiciuni de falsificare.Anterior acestei postari, vicepreședintelui Senatului, Alina Gorghiu (PNL), a tras și ea un semnal de…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, sambata dupa-amiaza, la Antena 3, ca luni oamenii ”vor avea o surpriza” cu ”pseudo-moțiunea și pseudo-semnaturile” USRPLUS și AUR, facand referire la documentul depus de cele doua alianțe vineri seara impotriva Guvernului Cițu. Gorghiu a mai adaugat…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat absenta liderilor PNL si PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. “Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii de cenzura. Au lipsit din nou liderii…

- ​Cu Florin Cîțu care a aruncat în aer Coaliția, oamenii lui Florin Cîțu dau vina acum pe Ludovic Orban ca face jocurile USR-PLUS. Mai exact, ei sunt nemulțumiți ca Orban, ca președinte al Camerei Deputaților, a convocat vineri seara ședința conducerii Parlamentului pentru a stabili…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate vineri, in sistem online, la ora 23.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Din cauza ca nu s-a intrunit cvorumul, ședinta a fost amanata pentru…

- update Deputata USR Cristina Pruna reacționeaza, dupa ce vineri seara, birourile reunite ale Parlamentului au suspendat ședința pentru ca nu s-a intrunit cvorum. „Maine la ora 11:00 va avea loc o noua convocare a Birourilor Permanente Reunite pentru a decide calendarul de vot al moțiunii de cenzura…

- Alina Gorghiu, senator PNL, a declarat, joi, ca este convinsa ca tonul celor de la USR PLUS se va tempera, la fel cum s-a intamplat dupa remanierea lui Vlad Voiculescu. Senatorul a mai spus ca unele declarații ale politicienilor de la USR PLUS suna ca ale unor „copii rasfațați”. Intrebata…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…