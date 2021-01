„Soarta” focarului de la școala 28 din București va fi discutată pe 2 februarie Ministerul Sanatații a anunțat deja ca in cazul focarului de la școala 28 din București, 16 persoane, contacți ai unuia dintre pacienții confirmați in cursul zilei de vineri cu varianta mutanta a coronavirusului – au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. „Știu sigur ca exista in acest caz o atenție deosebita de catre cei indreptațiți sa fac anchetele epidemiologice”, a declarat Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la B1TV. “Cu toții speram ca DSP-ul și cei care au in atribuție acest lucru sa ia toate masurile necesare pentru a limita maximum posibil multiplicarea acestui focar. Bineințeles… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit miercuri seara, la B1 TV, despre focarul cu noua tulpina de COVID-19 de la Școala nr. 28 din București. ''Iți face frica. E frica de necunoscut, frica fireasca, frica de un focar, dar este un focar. Cu toții speram ca Direcțiile de Sanatate Publica…

- Sorin Cimpeanu a vorbit la Realitatea PLUS despre redeschiderea școlilor. El a explicat ca decizia va fi luata impreuna cu toate autoritațile competente."O noua discuție va avea loc pe 2 februarie. Responsabilitatea e partajata in data de 2 februarie. Autoritațile sanitare cu competența trebuie sa se…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a confirmat, dupa ancheta intreprinsa, ca la școala nr. 28 din Capitala s-au depistat, in total, noua cazuri de infectari cu COVID-19. Ulterior, reprezentanții ISMB au precizat ca, dintre acestea, unul este cu tulpina noua de coronavirus. „In urma…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a vorbit duminica, la Digi24, despre redeschiderea școlilor, avand in vedere apariția noii tulpini a coronavirusului. Dupa apariția unui posibil focar cu noua tulpina de SARS-COV-2 intr-o școala din București, ministrul Educației spune ca DSP are in vedere acest caz…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a spus, ieri, faptul ca interesul major ramane deschiderea școlilor in 8 februarie, declarația fiind facuta dupa apariția unui posibil focar cu tulpina britanica a noului coronavirus la o școala din București. „Specialiștii din DSP, INSP și Ministerul Sanatații au…

- Sorin Cimpeanu a vorbit la Realitatea PLUS despre redeschiderea școlilor. El a explicat ca decizia va fi luata impreuna cu toate autoritațile competente."O noua discuție va avea loc pe 2 februarie. Responsabilitatea e partajata in data de 2 februarie. Autoritațile sanitare cu competența trebuie sa se…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Europa FM ca nu exista școala din Romania unde sa nu fie nevoie de ore remediale și mizeaza pe implicarea tuturor dascalilor. Elevii ar putea fi chemați la școala și sambata, a menționat ministrul Sorin Campeanu.”Printre cele 7.203 școli nu este nici…