Soarta fermierilor din raionul Dubăsari, discutată de negociatorii 5+2 Școlile cu predare in limba de stat, fermierii din raionul Dubasari, libera circulație și alte teme de actualitate au fost abordate la intrevederea de lucru a reprezentanților politici in procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana. Conform agendei convenite, in data de 16 august 2022, in regim online, a fost organizata intrevederea de lucru a reprezentanților politici in procesul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

