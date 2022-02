Inevitabilul s-a produs și Federația Rusa, la fel ca-n 2014, a mai smuls o halca din Ucraina fara sa traga un singur glonț. Recunoașterea dreptului la autodeterminare al regiunilor Donețk și Luhansk lasa Europa in ofsaid – daca Occidentul se implica și militar, risca sa intre in conflict cu una dintre cele mai puternice armate […] The post Soarta Europei, jucata la ruleta ruseasca first appeared on Ziarul National .