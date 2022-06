Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orasul estic Severodonetk „ramane epicentrul confruntarii din Donbas”, conform CNN. „Severodonețk a ramas epicentrul confruntarii din Donbas in ultimele 24 de ore, deja a 105-a zi a razboiului la scara larga. Ne aparam pozițiile și provocam pierderi…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, dar trebuie sa infrunte realitatea și sa treaca la actiune. Acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat, joi, Parlamentului Australiei, in cadrul unei videoconferinte, solicitand noi sanctiuni impotriva Rusiei. ”Distanta dintre tarile noastre este mare”, a spus Zelenski, ”dar nu exista distanta fata de brutalitatea rusilor pe teritoriul nostru…

- A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima…

- Orice "compromis" in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. "Am explicat-o pentru toate grupurile de negocieri:…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat online, miercuri, Congresului Statelor Unite. El a facut apel din nou la instituirea unei zone de restrictie aeriana deasupra Ucrainei și a prezentat un material video cu distrugerile provocate de fortele rusesti in Ucraina. Președintele ucrainean…

