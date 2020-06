Stiri pe aceeasi tema

- Cu o cruzime greu de perceput, un tata din județul Galați și-a maltratat bebelușul de șapte luni prin mușcaturi grave, asfixiere și batai care i-au provocat copilașului traumatism cranio-meningo-cerebral.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul unei suburbii a municipiului Chișinau ar fi soluționat cereri și ar fi emis acte administrative in privința rudelor angajate in subordinea sa/sau in entitați subordonate.

- Persoanele care-și lasa mașinile sa stea degeaba, in același loc, timp de cel puțin șase luni vor risca sa le fie ridicate de autoritați, conform unui proiect de lege ce a trecut tacit de senatori, iar acum va ajunge la votul decisiv al deputaților, avand propunere de adoptare. Procedura Concret, vorbim…

- Mii de copii institutionalizati, persoane asistate si angajati de la Protectia Copilului, sunt in pericol ca din iunie sa nu mai primeasca bani de indemnizatii, salarii sau functionare. Asta deoarece fondurile alocate de la bugetul de stat au fost din start insuficiente, ar fi trebuit sa se termine…

- Un barbat de 51 de ani, banuit ca a harțuit o femeie de 40 de ani din Galați, a lovit intenționat cu mașina autoturismul in care se afla femeia. Barbatul cu care aceasta se afla in mașina a sarit in ajutorul ei, iar acum cei doi barbați s-au ales cu dosare penale. Problemele ar fi […] The post Șicanare…

- Cehia se confrunta cu cea mai cumplita seceta din ultimii 500 de ani. Culturile sunt compromise ș in curand și fermele de animale vor fi afectate pentru ca 80% din bazinul hidrografic este afectat.

- (foto: TASS) Dupa ce autoritatile de la Moscova au decis, la 30 martie, inchiderea tuturor activitatilor economice „neesentiale” si trimiterea lucratorilor in concediu platit, industria tutunului din Federatia Rusa a anuntat ca in foarte scurta vreme tara va ramane fara tigari in magazine. Productia…

- Aceasta se intampla pentru ca unitatile reparatoare incep sa aiba probleme in aprovizionarea cu piese de schimb. De astazi, importurile au fost sistate complet intr-un moment in care intre service-uri si principalii distribuitori de piese de schimb aparusera oricum probleme. Starea de teama si de tensiune…