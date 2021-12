Soarta celor 14.550 de companii de impact din România aflate în dificultate, incertă Un studiu realizat de specialiștii CITR, liderul pieței de insolvența și restructurare, arata ca in 2020, in plina pandemie, numarul companiilor de impact (companii cu active de peste 1 milion de euro – (n. red.) aflate in stare de insolvența iminenta a fost la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Acest nivel este comparabil cu cel din 2013, cand numarul insolvențelor iminente a fost cel mai mare din istorie, ca urmare a efectelor prelungite ale crizei financiare din 2008. Problema e, potrivit specialiștilor CITR, ca valul de insolvențe cauzate de pandemie și prevestit de piața in 2021 intarzie… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

