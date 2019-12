Soarele va „muri”! Ce se va întâmpla cu Sistemul Solar? O planeta nou descoperita ofera indicii cu privire la viitorul Sistemului Solar dupa ce Soarele va “muri”, scrie BBC News. Astronomii au observat o planeta gigant ce orbiteaza in jurul unei pitice albe (obiectul stelar mic si dens in care se transforma o stea dupa ce si-a consumat toata energia nucleara). E prima dovada directa ca planetele pot supravietui procesului cataclismic ce creeaza o pitica alba. Detaliile descoperirii au aparut in jurnalul Nature. Sistemul Solar se va schimba in aproximativ 6 miliarde de ani atunci cand Soarele, o stea medie, va creste de 200 de ori mai mare decat marimea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

