Soarele sub semnul Săgetătorului și plimbarea lui Mercur prin foc Deși termometrele indica temperaturi scazute și Noiembrie-i pe sfarșite, iata ca Soarele iși face simțita caldura, caci a intrat, de luni, sub semnul focosului Sagetator. Nici Mercur nu pare sa fie deranjat de frigul lui Brumar, și nici de sagețile de foc nu-i este frica, așa ca, iși pregatește, pe 24 noiembrie, o plimbare prin […] The post Soarele sub semnul Sagetatorului și plimbarea lui Mercur prin foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

