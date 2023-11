Soarele nostru ar putea fi mult mai mic decît s-a crezut Soarele nostru ar putea sa nu fie atit de mare pe cit credeau oamenii de știința. O echipa formata din doi astronomi a descoperit dovezi conform, carora raza Soarelui este cu citeva sutimi de procent mai mica decit au indicat analizele anterioare. Noul studiu, care se afla in prezent in proces de evaluare, se bazeaza pe undele sonore generate și captate in interiorul plasmei fierbinți din inter Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa se produce in noaptea de 28 spre 29 octombrie (sambata spre duminica), cand Luna se va afla in constelatia Aries, fiind insotita de planeta Jupiter, care se va afla la stanga ei. Pe 28 octombrie avem faza de Luna Plina la 23 h 23 m (ora pentru Bucuresti), potrivit astro-urseanu.roEclipsa partiala…

- Eclipsa se va vedea pe 14 octombrie din SUA, Mexic și mai multe state din America Centrala și de Sud, cum ar fi Guatemala, Nicaragua, Panama, Columbia și Brazilia. In SUA va fi vizibila in unele zone din state precum Oregon, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico și Texas, relateaza HotNews.ro.Pe…

- Echinocțiul de toamna are loc in acest an pe data de 23 septembrie, la ora 09.50. Conform astro-urseanu.ro, ca in fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie atenția ne este indreptata spre momentul in care pașim in toamna astronomica. Acesta este momentul echinocțiului de toamna, cand…

- Echinocțiul de toamna marcheaza intrarea Soarelui in Balanța și totodata inceputul toamnei astronomice. Toate zodiile vor avea ceva de caștigat in urma echinocțiului de toamna care echilibreaza energiile naturii, dar și emoțiile noastre interioare.Echinocțiul de toamna are loc anul acesta sambata, pe…

- Agenția spațiala a Indiei a lansat sambata, 2 septembrie, o racheta pentru a studia Soarele, in cadrul primei sale misiuni de acest fel, relateaza BBC și Reuters. Totul, la cateva zile dupa ce țara a intrat in istorie devenind prima care a aselenizat in apropierea polului sudic al Lunii.Racheta Aditya-L1…

- India a lansat astazi o noua misiune spațiala ambițioasa, una care iși propune sa studieze diverse elemente componente ale Soarelui. India și-a lansat prima sa misiune de observare a Soarelui, la doar cateva zile dupa ce țara a facut istorie devenind prima care a aterizat langa polul sudic al Lunii.…

- Luna noua din 16 august rasare in zodia Leului, este ultima Luna noua din aceasta vara și vine intr-un context astrologic deosebit. Horoscopul ne arata ca Luna noua din 16 august trimite o energie puternica asupra tuturor zodiilor și mai ales asupra zodiilor de Foc.Vor veni zile dinamice, pline de energie,…