- Luna noua din 16 august rasare in zodia Leului, este ultima Luna noua din aceasta vara și vine intr-un context astrologic deosebit. Horoscopul ne arata ca Luna noua din 16 august trimite o energie puternica asupra tuturor zodiilor și mai ales asupra zodiilor de Foc.Vor veni zile dinamice, pline de energie,…

- Daca ne uitam la horoscop, acesta iți spune sa gandești la scara mare, cu indrazneala, curaj și pasiune, deoarece Portalul Leului atinge apogeul pe 8 august 2023 și deschide o fereastra puternica pentru ca manifestarea, trezirea și abundența crescuta sa vina in viața ta. Conform astrologilor, vorbim…

- “Vorbim despre Luna Plina ce se produce pe 1 august. Este un eveniment astral ce se produce o data pe an. Luna este in Varsator, Soarele este in Leu și avem parte de multa bucurie. O bucurie pe care trebuie sa o descoperim, bucuria vieții, de a face lucrurile cu tot sufletul și puterea noastra. Nu orice…

- BerbecBerbecii vor straluci in luna august , mai ales datorita faptului ca iși stabilizeaza situația financiara și iși dau seama ce vor de la viața. Totodata, acest nativ poate fi extrem de creativ și plin de idei in aceasta luna. Astfel, reușește sa faca mai mulți bani, care sunt necesari pentru a…

- Din 23 iulie planeta Venus va intra in zodia Leu și va afecta zodiile pe mai multe planuri. Nativii vor trebui sa fie atenți la aspectele neplacute din viața lor și sa faca schimbarile necesare.

- Horoscopul saptamanii 17 – 23 iulie. Toți nativii zodiilor vor fi influențați de mișcari planetare puternice. Ar putea schimba intr-o secunda planurile pe care nativii din zodiac le aveau facute de mulți ani.Saptamana incepe cu Luna Noua in Rac, o poziționare cosmica favorabila pentru aproape toata…

- Luna Plina de Rusalii. Pe 4 iunie 2023, cand creștinii ortodocși celebreaza Rusaliile, va avea loc un eveniment astronomic ce va avea o influența majora asupra multora. Astrologii dezvaluie care sunt zodiile pentru care Luna Plina capșunie aduce schimbari importante, mai ales pe plan financiar. Ce schimbari…