Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Statele Unite ale Americii este pusa sub semnul intrebari. Experții in sanatate din administrația lui Donald Trump au afirmat ca liderul de la Casa Alba nu le-a cerut scaderea numarului de teste. Afirmația contrazice spusele lui Donald Trump.

- Specialistii in boli infectioase de la Institutele Nationale de Sanatate si Cercetare pentru Cancer Fred Hutchinson din Statele Unite spun ca sansele de a dezvolta un vaccin pentru Covid-19 pana in ianuarie sunt o provocare extrem de ambitioasa, dar este posibila, scrie CNN.„Totul va trebui…

- Expertii in sanatate publica din Statele Unite au transmis ca noul coronavirus nu traieste in apa din piscine si, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor din SUA, „Nu exista dovezi ca...

- Maștile pentru bebeluși sunt periculoase, avertizeaza specialiștii americani. De altfel și organizațiile profesionale ale medicilor au atras atenția ca exista riscul de sufocare, prin urmare bebelușii nu ar trebui sa poarte maști pentru protecție impotriva Covid-19, potrivit 360medical.ro.Centrele…

- Liderul de la Casa Alba a fost totusi domolit de experții in sanatate publica, care nu sunt chiar atat de optimiști, conform nypost.com . „Suntem foarte increzatori in faptul ca vom avea un vaccin la sfarșitul acestui an, pana la sfarșitul acestui an. Muncim foarte mult”, a declarat Donald Trump intr-o…

- O fetița in varsta de 12 ani din Statele Unite ale Americii a povestit ca „a murit pentru doua minute”, in timpul luptei sale cu noul coronavirus, in care a suferit complicații la inima.

- Numarul de decese din Statele Unite ale Americii de COVID-19 a depașit marți cele 58.220 de vieți pierdute in timpul razboiului din Vietnam. In Razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani. Desi cele doua evenimente nu au nicio legatura, acest prag are o valoare…

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.