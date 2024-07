Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul mortal a avut loc la scurt timp dupa ora 15:00, chiar la intrarea in localitatea Zadareni din județul Arad. Șoferului unui microbuz i s-a... The post Șoferul unui microbuz a facut infarct și a murit in timp ce conducea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt... The post Toate persoanele dintr-o mașina, doi minori și trei adulți, au murit intr-un accident rutier produs in aceasta dimineața in…

- Un baiat de 17 ani care se afla pe motocicleta unui adolescent de 16 ani, implicat in urma cu doua zile intr-un accident in Timiș, a murit, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc joi seara, in Variaș, județul Timiș.

- Un barbat a murit la o ferma, dupa ce s-a intoxicat cu amoniac in timp ce curata un canal cu dejectii de la animale. Politistii, procurorii si inspectorii ITM au deschis anchete in acest caz, informeaza News.ro. Accidentul de munca a avut loc la o ferma de porci din orasul Gataia, judetul Timis. Un…

- Președintele Raisi și ministrul de externe au murit intr-un accident de elicopter, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Informația nu a fost confirmata in... The post Oficial iranian: Președintele Raisi și ministrul de externe au murit in accidentul de elicopter appeared first on Special Arad…

- Tanarul de 19 ani, care a fost implicat in accidentul din Timiș, a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Șoferul se considera nevinovat și a spus ca are martori care pot sa dovedeasca ca accidentul nu s-a produs din vina lui. De asemenea, a suferit un șoc uriaș dupa ce a aflat ca Monica…

- Moarte cumplita a unei tinere de 17 ani. Prietenul ei in varsta de 19 ani, care avea permis de doar 4 zile, a provocat un accident grav in care fata si-a pierdut viata, iar el a fost ranit. Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 59A, in județul Timiș, cu mașina […]

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de trenul Curtici-București, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța... The post Trenul Curtici-București a lovit un autoturism. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri sunt raniți in accidentul dintre Voila…