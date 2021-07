Stiri pe aceeasi tema

- Un șoarece a fost filmat la Auchan Iris de un client, care facea cumparaturile cu familia. “Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca ciocolata. Am sesizat vanzatoarea, dar nu a parut interesata”, ne-a semnalat clujeanul.

- Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame, atrage atenția asupra unui incident de la un eveniment monden, unde o tanara aproape goala a fost ”servita” acoperita cu sushi.”Inteleg! Jur ca ințeleg cat de fericiți sunt toți cei care muncesc in industria evenimentelor și HORECA și care, in sfarșit,…

- Descoperire șocanta facuta de o clienta a lanțului de magazine alimentare Whole Foods, care a observat un șoarece intr-o vitrina frigorifica. Rozatorul se desfata nestingherit prin munții de carne, iar momentul a fost imortalizat video de clientul respectiv. Evenimentul cade foarte rau pentru cei de…

- O femeie, care a furat un cațel la Iulius Mall Cluj, este cautata de proprietarii animalului. ”Am pus anunt in toata tara ca s-a furat un catel mops de langa iulius mall. Am aflat cateva imagini cum a fost furat.Poate ne ajuta cineva sa identificam hoața.In data de 25 mai a fost luat in brațe și…

- O femeie din Statele Unite si fiica ei de numai sase ani au trecut printr-un moment neplacut. Micuta a intrat in apa marii si a scapat in ultimul moment de un rechin care era in apropierea sa. Mama ei a filmat totul.

- Brigitte și Florin Pastrama s-au separat, iar pentru fiica acesteia, Sara, a fost o mare bucurie sa afle de plecarea lui din casa. Iata ca acum se pare ca cei doi au revenit la sentimente mai bune și chiar se distreaza pe rețelele de socializare.

- In urma cu 4 ani, Cristina Dumitru (foto) a decis sa diminueze cantitatea de carbohidrați din dieta sa zilnica pentru a mai scapa de cateva kilograme. Și-a setat o paleta de alimente permise, dar printre acestea nu se aflau dulciurile pentru ca acestea...

- Gina Pistol a prins un ragaz sa vorbeasca prin intermediul rețelelor sociale cu fanii ei. Vedeta a incercat sa raspunda intrebarii care se afla pe buzele tuturor: Cu cine seamana „Josephine”