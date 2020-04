Soare și temperaturi în creștere Joi, vremea se va incalzi, dar dimineața valorile termice se vor situa sub media climatologica a datei din calendar. Soarele rasare la ora 06:39. Peste zi cerul va fi senin, iar temperaturile devin mai prietenoase, Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 20:18. Valorile minime se vor situa intre 0 și 4 grade, iar maximele intre 12 și 18 grade. Vineri, ceața și vreme calda. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

