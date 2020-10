Soare din plin pe cerul azuriu Joi, vom avea parte de o zi minunata de octombrie cu temperaturi in creștere. Soarele rasare la ora 07:53. Dimineața va ramane in continuare rece și pe alocuri e posibil ca ceața și bruma sa fie prezenta, indeosebi in zonele depresionare. Din a doua parte a dimineții și pana spre seara atmosfera se va incalzi treptat, iar atmosfera va deveni placuta. Soarele apune la ora 18:31. Temperaturile minime se vor situa intre 4 și 6 grade, in timp ce temperatura maxima vor urca spre 18 grade. Vineri, temperaturile vor continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

