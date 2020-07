Stiri pe aceeasi tema

- Se-ntampla azi, la Policlinica Automed de langa Gara. Mai multe persoane, programate pe baza de bon de ordine, pentru analizele pentru permis, au stat zeci de minute sa aștepte medicii. Apoi au fost inghesuiți intr-un hol. ”Distanțiere sociala” se aude non stop, de la autoritați și cadre medicale. Mai…

- Institutul pentru Sanatate Publica a stabilit noile reguli pentru redeschiderea scolilor, care va avea loc in toamna. Clase de maximum 10-15 elevi, elevii vor sta la școala maximum 4 ore pe zi, iar fiecare ora de curs sa se incadreze in cel mult 30 de minute Restul clasei, prin rotație, jumatate din…

- Programul de pregatire derulat in scoli pentru elevii care vor sustine in acest an examenele nationale inregistreaza de la zi la zi un numar tot mai scazut de participanti. Gabriel Hartie, inspector scolar general, a declarat ca ieri, 5 iunie, au fost la pregatire 2.607 de elevi, dintre care 1.938 de…

- Restricții de circulație, luni, 25.05.2020: - DN 7 km 227+000 – km 229+200,pe raza localitații Caineni se vor executa lucrari de turnare covoare asfaltice intre orele 07:00 -20:00, se circula pe 1/2 cale dirijat de piloți de circulație. - DN 7 km 163+500 – km 164+000 ,pe raza localitații Golești se…

- Aquatim anunța realizarea de operatiuni de spalare cu apa și aer a retelelor de alimentare cu apa rece, in localitatea Recaș, pentru saptamana: 18.05-22.05.2020. Astfel, acestea au loc luni, 18 mai și marți 19 mai, intre orele 9-14, pe Calea Timișoarei. De miercuri, 20 mai, pana vineri 22 mai, intre…

- Doar persoanele care vor prezenta dovada ca trebuie sa circule vor fi lasate sa foloseasca transportul public din Paris la orele de varf, dupa relaxarea restrictiilor pe 11 mai, a anuntat ministrul francez al transporturilor Elisabeth Borne, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres. Autoritatile vor…

- Avand in vedere ca ziua de vineri, 1 mai 2020, este declarata zi libera, conducerea Primariei Mioveni informeaza ca programul de funcționare a Pieței Agroalimentare „Dacia” va fi unul special: Vineri, 1 mai – intre orele 7.00 și 15.00; Sambata, 2 mai – intre orele 7.00 și 15.00; Duminica, 3 mai – intre…

- Ministerul Educației anunța ca a fost emis ordinul de ministru care conține instrucțiunile de organizare a procesului educațional pe perioada suspendarii cursurilor. Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitațile de invațamant, prevede comunicatul oficial.