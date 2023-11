Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, s-a declarat surprins la aflarea veștii ca soacra sa a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, in timp ce i-ar fi dat mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj mita 50.000 de euro, pentru o sentinta mai blanda in dosarul edilului. El a spus ca acest…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința definitiva intr-un dosar de corupție pe data de 24 noiembrie la Curtea de Apel Cluj, au declarat pentru G4Media.ro…

- Potrivit unor surse judiciare, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința definitiva intr-un dosar de corupție pe data de 24 noiembrie la Curtea de Apel…

- Soacra lui Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsa in flagrant, miercuri, in timp ce ii dadea mita 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma sa pronunțe decizia definitiva in dosarul de corupție in care in prima instanța Cherecheș a fost condamnat…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru o judecatoare, in cazul unui dosar de corupție.

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, cand oferea o mita de 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, care urma sa dea sentința deinitiva pentru fiul sau. Conform unor surse judiciare, judecatoarea a fost cea care…

- Soacra primarului din Baia Mare ar fi fost prinsa in flagrant la Cluj, in aceasta dupa amiaza, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința definitiva intr-un dosar de corupție la finele lunii noiembrie la Curtea de Apel Cluj, potrivit g4media.ro Curtea de Apel Cluj…

- G4Media: Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant in timp ce intermedia o mita, la Cluj Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj. Se pare ca aceasta intermedia o mita pentru judecatoarea…